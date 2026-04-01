Трое пострадавших из-за пожара на "Нижнекамскнефтехиме" находятся в реанимации в Казани

Трое пострадавших в результате возгорания на предприятии в Нижнекамске находятся в реанимации Республиканской клинической больницы Казани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще один человек – в средней тяжести. В медучреждение их доставили санавиацией утром 1 апреля.

Ведомство уточнило, что в Нижнекамской ЦРБ на стационаре находятся девять пациентов с травмами. Их состояние оценивается как средней тяжести.

ЧП на предприятии "Нижнекамскнефтехим" произошло 31 марта. По предварительным данным, во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука случилось воспламенение газовой смеси с последующим взрывом. Позже возгорание удалось локализовать.

В результате ЧП погибли 3 человека, еще 72 пострадали. 10 пострадавших были позже направлены в Москву спецбортом МЧС РФ. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В городе объявлен трехдневный траур.