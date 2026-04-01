Спецборт МЧС доставил 10 пострадавших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" в Москву

Фото: MAX/"МЧС России"

Спецборт МЧС России доставил в Москву 10 пострадавших в результате пожара на территории предприятия "Нижнекамскнефтехим" в городе Нижнекамске в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

Уточняется, что на борту находятся врачи отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи ведомства, а также специалисты Минздрава России.

Пожар на предприятии "Нижнекамскнефтехим" произошел 31 марта. В результате ЧП погибли 3 человека, еще 72 пострадали.

По словам гендиректора предприятия Марата Фаляхова, площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров. Спустя некоторое время пожар удалось локализовать.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.