01 апреля, 07:17
Спецборт МЧС доставил 10 пострадавших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" в Москву
Фото: MAX/"МЧС России"
Спецборт МЧС России доставил в Москву 10 пострадавших в результате пожара на территории предприятия "Нижнекамскнефтехим" в городе Нижнекамске в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.
Уточняется, что на борту находятся врачи отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи ведомства, а также специалисты Минздрава России.
Пожар на предприятии "Нижнекамскнефтехим" произошел 31 марта. В результате ЧП погибли 3 человека, еще 72 пострадали.
По словам гендиректора предприятия Марата Фаляхова, площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров. Спустя некоторое время пожар удалось локализовать.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
