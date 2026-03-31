Родственникам погибших при ЧП на "Нижнекамскнефтехиме" выплатят по 3 млн рублей

Страховая компания "Согаз" выплатит родственникам погибших при пожаре на предприятии "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане по 3 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Согаз" готов выполнить свои обязательства по выплате возмещения пострадавшим в результате происшествия на заводе "Нижнекамскнефтехим" в Республике Татарстан", – отмечается в сообщении.

Компания подчеркнула, что средства поступят в пользу иждивенцев, а при их отсутствии – близким родственникам.

Пожар на предприятии "Нижнекамскнефтехим" вспыхнул 31 марта. По данным СМИ, в результате ЧП погибли 3 человека. Еще 72 пострадали.

Компания "Сибур" уточнила, что возгорание произошло из-за воспламенения газовой смеси с последующим взрывом во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Из-за ЧП в Нижнекамске отменены культурные, спортивные и массовые мероприятия.

