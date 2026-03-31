31 марта, 23:14
Площадь возгорания на "Нижнекамскнефтехиме" достигла почти тысячи квадратных метров
Фото: МАХ/Mash
Площадь пожара на "Нижнекамскнефтехиме" достигла 1 тысячи квадратных метров. Об этом на опубликованном пресс-службой предприятия видео сообщил гендиректор Марат Фаляхов.
Также он уточнил, что в настоящее время пожар удалось локализовать. Специалисты "Нижнекамскнефтехима" продолжают взаимодействие с оперативными службами.
Пожар на предприятии возник во вторник, 31 марта. Жертвами ЧП стали три человека, еще 72 получили травмы.
В компании "Сибур" заявили, что причиной возгорания стала вспышка газовоздушной смеси с последующей детонацией в ходе работ по устранению последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука.
По данному факту инициировано уголовное делопроизводство по статье о несоблюдении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.
Взрыв на нефтехимическом заводе в Нижнекамске унес жизни двоих человек