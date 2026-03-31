Площадь возгорания на "Нижнекамскнефтехиме" достигла почти тысячи квадратных метров

Площадь пожара на "Нижнекамскнефтехиме" достигла 1 тысячи квадратных метров. Об этом на опубликованном пресс-службой предприятия видео сообщил гендиректор Марат Фаляхов.

Также он уточнил, что в настоящее время пожар удалось локализовать. Специалисты "Нижнекамскнефтехима" продолжают взаимодействие с оперативными службами.

Пожар на предприятии возник во вторник, 31 марта. Жертвами ЧП стали три человека, еще 72 получили травмы.

В компании "Сибур" заявили, что причиной возгорания стала вспышка газовоздушной смеси с последующей детонацией в ходе работ по устранению последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука.

По данному факту инициировано уголовное делопроизводство по статье о несоблюдении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.