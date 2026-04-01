Трехдневный траур объявлен в Нижнекамске из-за ЧП на "Нижнекамскнефтехиме"

Трехдневный траур объявлен в Нижнекамском районе Татарстана из-за ЧП на "Нижнекамскнефтехиме", сообщил мэр города Радмир Беляев в своем телеграм-канале.

По его словам, в районе отменены все развлекательные и массовые мероприятия, а на время траура на зданиях учреждений будут приспущены государственные флаги.

"Это время скорби и поддержки. Разделяем боль утраты вместе с семьями погибших", – написал Беляев.

ЧП на предприятии "Нижнекамскнефтехим" произошло 31 марта. По предварительным данным, во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука случилось воспламенение газовой смеси с последующим взрывом. Позже возгорание удалось локализовать.

В результате ЧП погибли 3 человека, еще 72 пострадали. 10 пострадавших были позже направлены в Москву спецбортом МЧС РФ. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

