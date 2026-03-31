Эксперт Горелкин назвал меры по борьбе с VPN шагом к суверенному интернету в РФ

Минцифры прорабатывает меры по борьбе с использованием VPN в России. По данным СМИ, среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов. Как это отразится на жизни пользователей и ждать ли введения административной ответственности, разбиралась Москва 24.

"Другие варианты сильно хуже"

Минцифры прорабатывает пакет мер по борьбе со средствами обхода блокировок, в частности VPN. По данным СМИ, инициативы глава министерства Максут Шадаев обсуждал на совещании с представителями бизнеса 28 марта.

Среди озвученных планов – введение платы для мобильных абонентов за потребление более 15 гигабайт международного трафика в месяц. Источники утверждают, что операторам "большой четверки" (МТС, "МегаФон", T2 и "Билайн") предложили реализовать эту меру с 1 мая 2026 года.

При этом издание "Коммерсант" утверждает, что крупнейшие цифровые платформы (VK, Ozon, "Авито", Wildberries, "Яндекс"), а также банки и ретейлеры, включенные в "белые списки" сервисов, которые работают при ограничениях интернета, получили рекомендацию ограничить доступ к своим продуктам для пользователей с включенным VPN. При неисполнении требования ресурсы могут быть исключены из этого перечня.

Также, по данным СМИ, операторы получили указание отключить возможность пополнения баланса Apple ID со счета мобильного телефона с 1 апреля 2026 года. Как сообщили источники на телеком-рынке, одной из причин названа необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов пользователями устройств Apple.

В то же время журналисты утверждают, что на совещаниях якобы обсуждалось введение административной ответственности за пользование VPN. Однако глава Минцифры Максут Шадаев официально заявил, что ведомство выступает против таких мер.

"Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже", – подчеркнул министр в профильном сообществе "МИТ – Мы ИТ" в мессенджере MAX.

В то же время Шадаев напомнил, что Минцифры является органом исполнительной власти, который обязан решить задачу по снижению использования VPN. При этом в ведомстве хотят добиться результата "с минимальными последствиями и обременениями для пользователей".





Максут Шадаев глава Минцифры РФ Как все вы знаете, приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, с которыми долго пытались договориться о выполнении законодательных требований. Долго, сложно, безрезультатно. К сожалению. Еще раз – не просто каких-то пожеланий и хотелок, а требований принятых законов. Не получилось.

Также, по его словам, в ведомстве есть понимание нюансов в решении проблемы, среди которых доступы разработчиков и встроенная оплата.

"Готовы по ним искать решения с учетом общего курса. Уверен – сможем найти при вашей поддержке", – написал глава Минцифры.

Суверенный интернет?

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем канале в MAX согласился, что введение административной ответственности за использование VPN-сервисов – это вариант "в лоб".





Антон Горелкин первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Возможно, кому-то такое решение кажется очень даже эффективным, но лично я его не поддерживаю. Убежден, что штрафовать за VPN нужно только в том случае, если такие сервисы используются для совершения преступлений.

Он пояснил, что в этой логике разрабатывались соответствующие законодательные инициативы, а вот полный запрет VPN и введение ответственности за его нарушение в Госдуме никогда не обсуждались.

"Очень надеюсь, что министерству цифрового развития удастся найти компромиссный вариант решения проблемы. Возникла она исключительно из-за нежелания некоторых иностранных платформ соблюдать российское законодательство, и в чем тут виноваты граждане – вопрос риторический", – заключил он.

При этом другой первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев в разговоре с Москвой 24 пояснил, что в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность.





Антон Ткачев первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Гражданин заключает публичный договор с оператором связи, оплачивая доступ в интернет. Если оператор начинает по-разному тарифицировать трафик в зависимости от того, использует абонент шифрование или нет, это фактически является скрытым изменением условий оказания услуги.

Для пользователей это означает риск оказаться в ситуации, когда они не смогут понять, за что именно с них списывают деньги.

"Мы считаем, что рынок должен быть прозрачным: либо стоимость уже включена в тариф, либо абонент должен четко понимать, как формируется цена", – добавил депутат.

По его словам, ключевым должен являться принцип равенства и прозрачности. Технологические изменения нельзя проводить за счет потребителя, который "просто хочет получать услугу связи добросовестно и по понятным правилам", уточнил Ткачев.

В то же время эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин в разговоре с Москвой 24 отметил, что видит в озвученных вариантах скорее концепты и направления, а не четкий план действий.

"Уход от административных штрафов в сторону контроля через технические средства или телеком-провайдеров (например, введение заградительной пошлины только для межгосударственного трафика) – в целом неплохая идея", – сказал он.

Однако, по мнению эксперта, тогда нужно делать "белые списки" для такого трафика, чтобы определенный объем (те же обсуждаемые 15 гигабайт) не учитывался. Иначе есть риск потратить такой лимит всего за сутки.

"Существует множество зарубежных сервисов, которые активно используются бизнесом, плюс даже банальное обновление парка компьютеров подразумевает загрузку обновлений с зарубежных серверов. В этом плане есть над чем подумать", – пояснил Горелкин.

При этом, по его мнению, инициатива об ограничении передачи данных – "шаг к суверенному интернету, но с сохранением возможности связи с внешним миром". Он напомнил, что в ряде стран за использование VPN грозит наказание, вплоть до уголовной ответственности. Однако там это зачастую маскируется под другие виды трафика, и обнаружить это не всегда просто, объяснил специалист.

"Что касается полного запрета любой межгосударственной передачи трафика, мне известна только одна страна с такой практикой – Китай. Вероятно, мы идем по тому же пути, но есть важный нюанс: население Китая значительно больше, поэтому шансы на окупаемость продуктов внутри страны выше. В России с этим сложнее, так как людей примерно в десять раз меньше", – уточнил Горелкин.





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Пока я отношусь к этому как к инициативе, которая будет обсуждаться, а затем реализовываться через нормативные акты или приказы. Рад, что авторы отошли от идеи административного наказания – это более серьезный путь с точки зрения последствий.

В то же время эксперт выразил надежду, что инициатива будет доработана и не повредит безопасности. По его словам, если обновления программ и устройств станут платными, часть пользователей перестанет их устанавливать, оставляя компьютеры и телефоны уязвимыми для вирусов. А обновления – это всегда про безопасность, заключил Горелкин.

