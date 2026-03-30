Эксперт Муртазин: отключение оплаты приложений в App Store не поможет в борьбе с VPN

В России планируется отключить оплату сервисов Apple с помощью мобильного номера телефона с 1 апреля 2026 года, сообщили СМИ. Насколько это реализуемо и что означает для пользователей, разбиралась Москва 24.

Принуждение Apple

Минцифры дало указание операторам сотовой связи временно приостановить оплату Apple ID со счета мобильного телефона с 1 апреля 2026 года. В качестве причины ведомство указало на необходимость ограничить использование VPN-сервисов, сообщили СМИ.

В то же время источник в правительстве РФ утверждает, что подобная мера должна принудить американскую корпорацию к возврату российских приложений в App Store. По его словам, с 2022 года Apple удалила из своего магазина ряд российских разработок – навигационные, банковские, авиационные сервисы, агрегаторы, классифайды и другие популярные продукты, объяснив это санкционными ограничениями. Также компания не исполняет требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об "окне выбора" поисковика по умолчанию для владельцев iOS-устройств.





Компания игнорирует требование закона № 194 об установке российского магазина приложений RuStore. Кроме того, компания ограничивает альтернативные способы оплаты и не выполняет требования Роскомнадзора по удалению из российского App Store сервисов VPN, на которые приходится более 80% всех покупок.

"В Минцифры считают, что временные ограничения со стороны операторов могут побудить технологическую компанию к исполнению российского законодательства, так как упущенная выгода в противном случае будет слишком велика", – добавил источник в кабмине.

При этом ряд СМИ утверждает, что глава Минцифры Максут Шадаев допустил возможность введения административной ответственности за использование VPN. Вместе с этим он выразил надежду, что до этого не дойдет.

Также на совещаниях в ведомстве якобы были предложены меры против обхода блокировок. В частности, с абонентов могут начать брать плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях. Кроме того, онлайн-платформы начнут ограничивать использование сервисов, если клиент заходит через VPN.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявлял, что в России не планируется полный запрет VPN-сервисов. По его словам, Роскомнадзор продолжит точечную блокировку тех продуктов, которые нарушают законодательство или предоставляют доступ к деструктивному контенту.

Реальный инструмент?

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, отключение оплаты приложений в App Store со счета телефона не поможет принудить Apple к исполнению российских законов.

"Никуда не денутся подарочные карты App Store, которые используются для этих целей", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

По мнению эксперта, мера бьет исключительно по мобильным операторам, которые принимают платежи. При этом владельцы iPhone смогут оплачивать необходимые приложения, однако при помощи подарочной карты пользователь платит за это на 10–20% больше.





Также эти меры невозможно применить для Android, так как в этой операционной системе можно ставить приложения напрямую. Соответственно, в борьбе с этим нужно вводить уголовную ответственность за использование VPN, но это невозможно.

В свою очередь, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предположил, что предложенные ограничения могут сработать, но не на 100%.

"Вероятно, часть пользователей отпадут, но в основной своей массе они найдут другие возможности использования сервисов. Поэтому не думаю, что это решит проблему", – отметил эксперт в беседе с Москвой 24.

Что касается использования iCloud, специалист допустил переход на другие сервисы. По его словам, на Android тоже возможно ввести подобные меры, но здесь больше вариантов для альтернатив, обратил внимание специалист.





Обход ограничений может вызывать дополнительные риски. К примеру, пользователь хочет установить приложение, но не может сделать это из официального магазина. Поэтому начинает искать другие пути. С одной стороны, это стало достаточно распространенным и рабочим сценарием. Но с другой – создает риски: пользователь может получить не то приложение, которое хотел, а потенциально опасное, вредоносное.

Эксперт добавил, что аудитория пользователей Apple так или иначе будет снижаться. Испытывая определенные неудобства, пользователи начнут искать более комфортные способы – возможно, перейдут на другие операционные системы, предположил Ульянов.

Усомнились в эффективности подобных мер и в Госдуме, сообщает "Газета.ру". По словам первого зампреда комитета по информационной политике Антона Ткачева, инициатива не решит поставленных Минцифры задач.

"Вместо этого она ударит по миллионам россиян, которые легально оплачивают iCloud, нейросети, образовательные и медицинские сервисы. Люди не потеряют доступ к технологиям, но лишатся безопасного и удобного способа оплаты, что неизбежно создаст "серый" рынок посредников", – сказал депутат.

В свою очередь, эксперт по кибербезопасности Координационного совета некоммерческих организаций Алексей Курочкин сообщил изданию URA.RU, что Apple, вероятно, не пойдет на компромисс, поэтому удаленные ранее приложения в App Store не появятся.





Думаю, что наиболее реалистичный сценарий развития событий – это поиск альтернативных путей оплаты Apple ID.

Специалист добавил, что в настоящий момент еще остается возможность оплаты покупки с помощью банковских карт других стран.

