Forbes: мобильные операторы введут плату за использование VPN-сервисов

Мобильные операторы введут плату за использование VPN-сервисов, сообщает Forbes со ссылкой на несколько источников.

По информации журналистов, в субботу, 28 марта, глава Минцифры РФ Максут Шадаев провел два совещания с бизнесом. На первое были приглашены представители крупных операторов связи, на второе – цифровых платформ и интернет-ретейла. Во время встреч Шадаев попросил принять меры против использования клиентами средств обхода блокировок.

Например, операторам связи предложили ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Предположительно, такая опция должна появиться до 1 мая.

Помимо этого, утверждается, что платформы будут обязаны ограничивать использование своих сервисов клиентами, которые заходят через VPN. При этом глава министерства также якобы не исключил возможность введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок, хотя он также выразил надежду на то, что этого получится избежать. Кроме того, все источники СМИ сходятся в том, что данная инициатива исходит из закрытого поручения президента РФ.

Комментируя эту информацию, партнер одного из исследовательских агентств рынков ИКТ и медиа Леонид Конин обратил внимание, что самый типовой пакет у сотовых операторов включает 5 Гб интернет-трафика в месяц. Таким образом, 15 Гб являются "огромным лимитом".

Одновременно с этим бизнес-консультант компании по разработке решений в сфере информационной безопасности Алексей Лукацкий указал, что владелец сайта или платформы не может увидеть факт использования VPN-сервиса с абсолютной достоверностью. Он объяснил, что обычно используются скоринговые системы, которые отслеживают репутацию IP-адреса, данные WebRTC (технология, которую используют приложения и сайты, позволяющая пользователям общаться в реальном времени. – Прим. ред.), отпечаток браузера, геолокационные несоответствия и TTL ("время жизни пакета". – Прим. ред.).

"На основе этой информации и формируется предположение об использовании VPN. Например, если у пользователя установлен часовой пояс на смартфоне +3, язык – русский, а подключается он из Голландии, то это странно и, скорее всего, он заходит через VPN", – подчеркнул Лукацкий.

При этом даже совокупность параметров не может дать точного результата, например, в ситуациях, когда пользователь находится в отпуске или заграничной командировке.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявлял, что в России не рассматривается полный запрет VPN-сервисов. Тем не менее в стране будет продолжаться практика точечной блокировки сервисов, предоставляющих доступ к деструктивному контенту. РКН уже ведет работу в этом направлении, подчеркивал парламентарий.

