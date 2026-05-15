15 мая, 09:06

Сергунина: фестиваль искусств в честь Дня защиты детей проведут в столице 30–31 мая

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В рамках проекта "Лето в Москве" в парке "Музеон" пройдет детский фестиваль искусств "Небо", приуроченный ко Дню защиты детей. 30 и 31 мая посетителей ждут концерты и представления для всей семьи, интерактивные шоу и квесты, лекции и мастер-классы, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"На два дня "Музеон" станет местом, где дети вместе с родителями смогут поближе познакомиться с тем, как устроены разные виды искусства. Ребятам предложат поучаствовать в мини-спектакле, в игровой форме изучить принципы работы с цветом и композицией, попробовать сочинить литературный сюжет. На сценах выступят артисты 17 коллективов, включая труппу из Бразилии", – отметила она.

На главной сцене, которая расположится на центральной аллее парка, покажут постановку о силе настоящей дружбы с участием актрисы театра и кино Юлии Пересильд, восточную сказку Московского академического театра имени Владимира Маяковского на основе стихов поэта Юрия Энтина и музыки композитора Давида Тухманова, спектакль Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского, посвященный поиску счастья.

Здесь же состоится концерт симфонического оркестра Московской государственной академической филармонии. Еще одно яркое событие – представление творческого ансамбля из Бразилии, построенное на образах латиноамериканской флоры и фауны.

На камерной сцене в летнем кинотеатре, помимо спектаклей, запланированы лекции. Гостям расскажут о том, как благодаря силе воображения и способности выражать свои чувства рождаются захватывающие постановки.

В течение двух дней москвичи и туристы смогут посмотреть театрализованный парад артистов по аллеям парка, выступления жонглеров и фокусников, музыкальные перформансы.

Для ребят подготовили мастер-классы, на которых они создадут поделки из бумаги и картона, и квест. Его участникам предстоит разгадать кодовые слова, изучив разные способы шифрования. В конце должно получиться послание, вдохновляющее заниматься творчеством.

В разных локациях установят шесть интерактивных инсталляций, таких как "Театр", "Литература", "Танец".

На часть мероприятий нужно будет зарегистрироваться заранее на официальном сайте, там же опубликуют полную программу.

Организаторы фестиваля – департамент культуры Москвы и Парк Горького. Художественный руководитель – народный артист РФ Евгений Миронов.

Третий сезон масштабного проекта "Лето в Москве" начнется 30 мая. Он объединит свыше 500 площадок во всех районах города. Главная тема в этом году – "Время быть вместе". Ее отразят в культурных, благотворительных, познавательных, спортивных и других мероприятиях. Событийный календарь включит программы, посвященные праздникам, таким как День защиты детей, День России, День молодежи, День семьи, любви и верности.

