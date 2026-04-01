01 апреля, 12:22

Более 50% россиян признались, что верят в финансовые приметы

Более 50% россиян верят в финансовые суеверия. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на результаты исследования одного из финансовых маркетплейсов.

Выяснилось, что 54% респондентов верят в приметы, связанные с деньгами. Этот показатель на 11% превышает прошлогодний. При этом 28% уверены, что такие суеверия действительно работают, и стараются следовать им в повседневной жизни.

Среди самых распространенных примет – "не свистеть в доме, чтобы не было безденежья" (31%), и "не отдавать деньги вечером" (27%). Также популярны ритуалы вроде хранения денег под скатертью для привлечения достатка.

Кроме того, согласно данным исследования, финансовые суеверия постепенно переходят и в цифровую сферу. 81% опрошенных применяют подобные "ритуалы" при онлайн-операциях, например выбирая определенное время для переводов.

Чаще всего приметам следуют россияне старше 45 лет, а также представители торговли и сферы услуг. Молодежь относится к ним более скептически, однако часть респондентов призналась, что пришла к таким убеждениям самостоятельно.

"Мы видим, что финансовые приметы для многих – это скорее способ психологической саморегуляции, чем реальный инструмент влияния на доходы или расходы. Часто вера в приметы просыпается в нестабильной финансовой ситуации, когда человек оказывается в разладе с собственным бюджетом", – отметила представитель маркетплейса, ставшего автором исследования, Анна Романенко.

Ранее более 60% жителей России назвали важность дела выше зарплаты. Директор департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов уточнил, что большая часть граждан причисляет себя к тем, кто "прежде всего болеет за дело". В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

