"Роскосмос" планирует пуски пилотируемого корабля и 3 грузовых к МКС до 2027 года

"Роскосмос" планирует до 2027 года пуски одного пилотируемого корабля и 3 грузовых к МКС, рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов в среду в Совете Федерации.

Он отметил, что за 2025 год и первый квартал 2026 года к МКС запустили 2 пилотируемых корабля и 4 грузовых. Помимо этого, с февраля прошлого года по март этого года на орбиту было выведено более 130 космических аппаратов. В 2026 году эти показатели планируют нарастить.

Баканов добавил, что в настоящий момент космическая отрасль работает на технологический суверенитет, социально-экономическое развитие и обороноспособность РФ.

"Сегодня это более 110 предприятий в 30 регионах России и 165 тысяч сотрудников. И что очень важно, это уже более 10 частных предприятий, в которых трудоустроены более 10 тысяч человек", – подчеркнул он.

Кроме того, несмотря на санкции, Россия продолжает сотрудничество с США в рамках перекрестных полетов, а также совместной эксплуатации МКС.

По словам Баканова, Российская орбитальная станция (РОС) станет первой в мире платформой-дроном. Она будет оснащена роботами для технического обслуживания.

Ранее Россия вывела на орбиту спутники группировки "Рассвет". СМИ уже назвали их конкурентом Starlink компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска. С помощью данных спутников Россия планирует сформировать суверенную спутниковую интернет-сеть.

На орбиту вышли первые 16 спутников. Компания "Бюро 1440" планирует произвести еще десятки запусков спутников для установления глобального покрытия.

