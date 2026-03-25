Bloomberg: российские спутники "Рассвет" являются конкурентом Starlink Маска

Россия вывела на орбиту спутники группировки "Рассвет", которые представляются конкурентом Starlink компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщает Bloomberg.

В статье утверждается, что с помощью данных спутников РФ планирует сформировать суверенную спутниковую интернет-сеть, которая будет сопоставима по концепции со Starlink.

Первые 16 спутников были выведены на орбиту 24 марта. Компания "Бюро 1440" планирует произвести еще десятки запусков спутников для установления глобального покрытия.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил о запуске серийного производства спутника "Зоркий", который также является аналогом системы спутникового интернета Starlink.

"Зоркий" проводит съемку из космоса, на базе которой формируются цифровые карты. С их помощью беспилотники осуществляют свое передвижение. К 2027 году будет развернута орбитальная группировка аппаратов в количестве более 300 спутников.