SpaceX: спутник Starlink едва не столкнулся с китайским аппаратом в космосе

Внеземное ДТП: как аппарат Starlink едва не столкнулся с китайским спутником в космосе

Согласно сообщению представителей компании SpaceX, один из спутников Starlink едва не столкнулся с китайским орбитальным аппаратом. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: spacex.com

Все мы видели впечатляющие изображения, схематично показывающие количество спутников и других объектов вокруг Земли. Сегодня их около 24 000, и это количество постоянно растет. По орбитам мотаются как большие космические станции, так и крохотные кубсаты – сверхмалые аппараты в виде кубиков со стороной в 10 сантиметров.

Если верить таким изображениям, то вокруг нашей планеты буквально нет свободного места, в которое мог бы втиснуться хотя бы еще один спутник. И непонятно, как вообще до сих пор взлетают ракеты. Все дело в том, что аппараты на таких рисунках показаны слишком большими: если осознать масштаб, получится, что любой из них обладает размерами с большой город. На самом деле это, разумеется, не так: специалисты утверждают, что, если собрать вместе абсолютно все орбитальные аппараты, они займут объем, приблизительно равный трем стандартным автобусам.

Но это, разумеется, не означает, что можно расслабиться. В космосе присутствует еще и мусор, находящийся на непредсказуемых орбитах и несущийся с неустановленными скоростями.

Фото: 123RF.com/loft39studio

Компания SpaceX сообщила в начале декабря 2025 года, что вне Земли едва не произошло столкновение: один из спутников Starlink прошел в опасной близости от только что выведенного на орбиту китайского спутника. Минимальное расстояние между аппаратами составило около 200 метров, но по космическим меркам это очень немного.

Чтобы избежать столкновения, спутнику Starlink пришлось маневрировать. На самом деле эти аппараты имеют возможность корректировать траекторию движения, пусть и в небольших пределах. Например, за первые шесть месяцев 2025 года они совершили более 144 000 таких маневров. У них есть небольшие двигатели с ограниченным запасом топлива, но зато нет никакой системы обнаружения возможных препятствий. О том, что нужно "слегка подвинуться", им сообщают с Земли, посылая команду.

Делается это на основе данных обо всех космических аппаратах – эта информация загружается в одну общую базу. Но Китайское национальное космическое управление не всегда утруждает себя такими формальностями, часто запуская спутники без какого-либо оповещения других агентств.

С космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая были запущены 9 спутников. Насколько нам известно, не было проведено никакой координации или предотвращения конфликтов с существующими спутниками, работающими в космосе, в результате чего один из запущенных спутников приблизился на 200 метров к STARLINK-6079 (56120) на высоте 560 километров.
Майкл Николлс
вице-президент Starlink Engineering

Фото: 123RF.com/alejomiranda

Столкновение двух коммерческих спутников на первый взгляд кажется всего лишь небольшой аварией. Но на самом деле каждый такой инцидент увеличивает количество космического мусора вокруг нашей планеты.

Сломанные спутники, отработанные стартовые ступени, а также тысячи обломков и осколков представляют собой серьезную угрозу для космонавтики. Часть из них со временем сгорает в атмосфере, но остальные летят вокруг планеты на большой скорости, и обнаружить их не представляется никакой возможности.

В конце концов это может привести к так называемому синдрому Кесслера, когда высокая плотность космического мусора приведет к каскаду столкновений спутников и обломков, экспоненциально увеличивая их количество. Это может сделать ближний космос непригодным для использования на десятилетия или века – любой поднявшийся аппарат будет сразу же уничтожен шрапнелью из обломков. Очень хочется верить, что такого в ближайшем будущем не произойдет.

Хотя…

Гринько Николай

наукаистории

