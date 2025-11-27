Российская компания внедрила в мозг живого голубя чип управления

Российский стартап сообщил о разработке системы дистанционного управления полетом живых голубей, превращающей птиц в биодронов. Подробности искал научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: Nanyang Technological University

Сообщения о том, что исследователи научились управлять перемещением того или иного живого существа, появляются в Сети с завидной регулярностью. Чаще всего речь идет о тараканах, жуках и других ползающих насекомых, но иногда в таких статьях встречаются, например, пчелы. Такие новости поступают из разных стран и различных институтов и лабораторий, но суть их по большому счету всегда одинакова. В качестве иллюстраций чаще всего используются картинки, сгенерированные искусственным интеллектом, на которых изображают таракана в "электронном рюкзаке" и оператора, управляющего насекомым с помощью пульта, напоминающего игровой джойстик. Кажется, что человек, наблюдая изображение с микрокамеры на голове таракана, заставляет его ползти по сложному маршруту, например лабиринту.

Однако, если разобраться, на деле все обстоит немного не так. На спину таракана действительно прикрепляют "рюкзачок", который является электронной платой, приклеенной к жестким надкрыльям подопытного. Из недр платы выходят тонкие провода, присоединенные к усикам насекомого. Когда таракан ползет, можно подать напряжение на один из усиков, и насекомое, решив, что обнаружило преграду, повернет в противоположную сторону. Иногда к заднему концу тела "кибержука" прикрепляют третий электрод, заставляющий его двигаться в перед, – все это напоминает управление лошадью с помощью вожжей и кнута. И, кстати, камеры на тараканов пока не приклеивают – это очень сложно технически.

Буквально на днях российские исследователи представили первого в своем роде "киберголубя" – живую птицу с нейроуправлением. Проект называется PJN-1. И хотя общий смысл системы остается таким же, как у насекомых, в ней появились важные изменения. Во-первых, птица намного сильнее таракана, а потому на ее спину можно надеть гораздо более вместительный "рюкзак". В нем поместится и более сложная электроника, и более емкий аккумулятор, а на нагрудные лямки можно повесить камеру – голубь вполне способен летать с таким грузом. Собственно, биоинженеры именно это и сделали – "догрузили" систему дополнительным оборудованием. Согласно пресс-релизу, в мозг голубей имплантированы нейроинтерфейсы собственной разработки. Благодаря стимуляции отдельных зон мозга птица сама "хочет" передвигаться в нужную сторону. Такие биодроны отличаются длительным временем работы и дистанцией применения: птица в процессе эксплуатации проживает обычную жизнь, которая по продолжительности ничем не отличается от жизни сородичей. Навесная электроника питается от солнечных батарей, расположенных на спине. Проект находится на одной из завершающих стадий и готовится к опытному внедрению в сферы, где необходим продолжительный или удаленный мониторинг.

Вообще, использовать птиц в качестве наблюдателей пытались довольно давно. Еще во время Первой мировой войны существовал проект по оборудованию почтовых голубей пленочными фотоаппаратами. Птиц вывозили на передовую и выпускали над позициями противника. Пружинный механизм заставлял камеры делать несколько снимков во время полета, а затем пленку проявляли. Проект быстро свернули из-за низкой эффективности: голуби не всегда летели туда, куда нужно, объективы камер почти всегда оказывались направленными в другую сторону, а управлять точкой и временем съемки было вообще невозможно. Сегодняшние технологии могут позволить устранить все эти недостатки, и исследователи вновь вернулись к забытой идее, подойдя к ней с современными возможностями. Как обычно, время покажет состоятельность такого подхода.

Хотя...

