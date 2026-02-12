Гидрометеорологический спутник "Электро-Л" № 5 успешно выведен на орбиту

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Гидрометеорологический спутник "Электро-Л" успешно выведен на орбиту, следует из трансляции "Роскосмоса".

По данным госкорпорации, ракета-носитель "Протон-М" стартовала с Байконура в 11:52 по московскому времени 12 февраля с разгонным блоком ДМ-03 и метеоспутником "Электро-Л" № 5. Спустя 6 часов 37 минут она вывела аппарат на высоту 35 406 километров. Целевая орбита спутника составит – 35 786 километров.

Запуск изначально планировали на 15 декабря 2025 года, но его перенесли из-за обнаружения несоответствия в разгонном блоке.

Новый спутник, как запланировано, будет делать многоспектральные снимки Земли, собирать данные для метеорологов и ретранслировать сигналы с аварийных буев системы КОСПАС-САРСАТ. Это пятый аппарат в линейке, первый из которой запустили в 2011 году, но через пять лет связь с ним оборвалась. Спутники "Электро-Л" № 2 и 3 до сих пор работают.

Также ожидается, что "Протон-М" выведет на орбиту Научно-энергетический модуль Российской орбитальной станции (РОС). В свою очередь, остальные крупные модули, в числе которых базовый и целевые, будут выводиться при помощи ракеты-носителя "Ангара-А5М", а малые модули доставят на орбиту ракетами "Союз-2.1б".