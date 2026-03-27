Пилотируемый транспортный корабль нового поколения полетит в космос в 2028 году

Пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК НП) совершит первый полет в космос в 2028 году. Об этом рассказал замгендиректора "Роскосмоса" Сергей Крикалев в ходе встречи "Как управлять космосом: современные управленческие технологии" в Президентской академии.

По его словам, скоро предстоят парашютные испытания.

"Создается уже макет корабля с моделированием систем с большой степенью подобия и будут проводиться вертолетные сбросы для испытания этого корабля", – приводит слова Крикалева ТАСС.

Корабль ПТК НП предназначен для доставки людей и грузов на космические станции к околоземной орбите. Планируется, что он придет на смену пилотируемым кораблям серии "Союз".

Ранее Россия вывела на орбиту спутники группировки "Рассвет". СМИ уже назвали их конкурентом Starlink компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска. С помощью данных спутников Россия планирует сформировать суверенную спутниковую интернет-сеть.

На орбиту вышли первые 16 спутников. Компания "Бюро 1440" планирует произвести еще десятки запусков спутников для установления глобального покрытия.