В NASA сообщили о неполадках на российском корабле "Прогресс МС-33"

После запуска с Байконура на российском космическом корабле "Прогресс МС-33" не развернулась одна из двух антенн автоматической системы сближения "Курс", сообщили в NASA.

Отмечается, что устранением проблемы продолжают заниматься специалисты "Роскосмоса". Все остальные системы работают штатно, корабль продолжает двигаться к запланированной стыковке, которая должна состояться во вторник, 24 марта.

Если антенне не удастся развернуться, то космонавт Сергей Кудь-Сверчков вручную будет управлять космическим кораблем для сближения и стыковки с помощью телеоператорного режима управления (ТОРУ), добавили в NASA.

22 марта ракета-носитель "Союз-2.1а" с "Прогресс МС-33" успешно стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур. После этого на грузовой корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и направился к Международной космической станции (МКС). Стыковка с модулем "Поиск" должна произойти во вторник, 24 марта, примерно в 16:35 по московскому времени.

Корабль должен доставить порядка 2,5 тонны грузов, в том числе 828 килограммов топлива для дозаправки станции, 619 килограммов контейнеров питания, 420 килограммов питьевой воды. Также он перевозит 52 килограмма оборудования для проведения научных экспериментов и 12 килограммов медицинских средств.