Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
22 марта, 21:08

Наука

В NASA сообщили о неполадках на российском корабле "Прогресс МС-33"

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"/Иван Тимошенко

После запуска с Байконура на российском космическом корабле "Прогресс МС-33" не развернулась одна из двух антенн автоматической системы сближения "Курс", сообщили в NASA.

Отмечается, что устранением проблемы продолжают заниматься специалисты "Роскосмоса". Все остальные системы работают штатно, корабль продолжает двигаться к запланированной стыковке, которая должна состояться во вторник, 24 марта.

Если антенне не удастся развернуться, то космонавт Сергей Кудь-Сверчков вручную будет управлять космическим кораблем для сближения и стыковки с помощью телеоператорного режима управления (ТОРУ), добавили в NASA.

22 марта ракета-носитель "Союз-2.1а" с "Прогресс МС-33" успешно стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур. После этого на грузовой корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и направился к Международной космической станции (МКС). Стыковка с модулем "Поиск" должна произойти во вторник, 24 марта, примерно в 16:35 по московскому времени.

Корабль должен доставить порядка 2,5 тонны грузов, в том числе 828 килограммов топлива для дозаправки станции, 619 килограммов контейнеров питания, 420 килограммов питьевой воды. Также он перевозит 52 килограмма оборудования для проведения научных экспериментов и 12 килограммов медицинских средств.

Ракета-носитель с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" стартовала с Байконура

Читайте также


наука

Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика