Неизвестные убили охранника КПП на въезде в израильский город Ариэль

Неизвестные обстреляли пост охраны КПП на въезде в город Ариэль в Израиле. Об этом говорится в заявлении пресс-службы израильской армии.

Инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 29 апреля. Уточняется, что один из охранников в результате нападения скончался.

"Двое террористов подъехали на машине к посту охраны, <...> застрелили на месте охранника и скрылись", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время ведутся поиски преступников. В районе перекрыли некоторые дороги.

Ранее сообщалось, что не менее 9 военнослужащих стали жертвами взрыва в Афганистане. Бомба была заложена в автомобиле, припаркованном на трассе возле КПП в Кандагаре.

До этого три человека погибли и не менее десяти получили ранения в результате перестрелок в Бейруте. Столкновения с применением огнестрельного оружия произошли в районах Эт-Тайюни и Бадаро во время митинга у Дворца правосудия.