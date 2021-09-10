Ракетный удар нанесли из сектора Газа по Израилю

10 сентября, 23:34
Фото: depositphotos/trekandshoot
Ракетный удар нанесли по израильской территории из сектора Газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы армии обороны Израиля.
Сообщается, что удар состоял из одной ракеты. Она была уничтожена израильской системой противовоздушной обороны.
"Ее перехватила система ПВО "Железный купол", – уточнили военные.
Ранее Израиль нанес авиаудары по пригороду Дамаска. Уточнялось, что сирийские ПВО отразили атаки, большинство ракет было сбито.
До этого военно-воздушные силы Израиля атаковали цели в секторе Газа.
Сообщалось, что удары израильских военных стали ответом на запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами на территорию страны.
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