Ракетный удар нанесли из сектора Газа по Израилю

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Ракетный удар нанесли по израильской территории из сектора Газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы армии обороны Израиля.

Сообщается, что удар состоял из одной ракеты. Она была уничтожена израильской системой противовоздушной обороны.

"Ее перехватила система ПВО "Железный купол", – уточнили военные.

Ранее Израиль нанес авиаудары по пригороду Дамаска. Уточнялось, что сирийские ПВО отразили атаки, большинство ракет было сбито.

До этого военно-воздушные силы Израиля атаковали цели в секторе Газа.

Сообщалось, что удары израильских военных стали ответом на запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами на территорию страны.