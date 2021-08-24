Израиль атаковал цели в секторе Газа – СМИ

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Фото: depositphotos/trekandshoot
Военно-воздушные силы Израиля атаковали цели в секторе Газа. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что удары израильских военных стали ответом на запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами на территорию страны.
В частности, истребители ЦАХАЛ провели атаку на производство оружия ХАМАС в Хан-Юнисе и вход в туннель в Джабалии.
"Также был нанесен удар по подземной пусковой площадке ХАМАС, которая расположена рядом с гражданскими домами и школой в Саджаийе", – рассказали израильские военные.
Ранее армия Израиля сообщила о запуске трех ракет со стороны Ливана. По данным СМИ, ливанский обстрел не привел к жертвам с израильской стороны.
Журналисты также указали на палестинские группировки как на ответственных за новое нападение.
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