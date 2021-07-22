Сирийские военные сбили израильские ракеты в провинции Хомс

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Комплексы "Бук-М2Э" сирийских вооруженных сил сбили четыре ракеты, выпущенные двумя израильскими тактическими истребителями F-16 в провинции Хомс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадима Кулитя.

"22 июля с 01:11 до 01:19 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам в провинции Хомс. Все четыре ракеты были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО комплексами российского производства "Бук-М2Э", – заявил он.

Ранее сирийские войска уничтожили до 70 боевиков после попытки нападения диверсионной группы в провинции Идлиб. Инцидент произошел на юге Идлибской зоны деэскалации. Боевики совершили нападение на позиции правительственных сил у населенного пункта Руайха.