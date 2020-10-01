Не менее 9 военных стали жертвами взрыва на юге Афганистана

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Не менее 9 военнослужащих стали жертвами взрыва на юге Афганистана. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности страны.

Известно, что в городе Кандагар в одноименной провинции произошел взрыв заминированного автомобиля.

Жертвами атаки стали 9 военных. Еще 5 военнослужащих на данный момент считаются пропавшими без вести.

Представитель губернатора провинции Гильменд заявил, что машина взорвалась около КПП на трассе Гильменд – Кандагар. По его информации, целью атаки являлось местное управление Национального директората безопасности Афганистана.

На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее трое военных погибли при атаке талибов на востоке Афганистана. В городе Гардез произошел взрыв заминированной машины, после чего между военнослужащими и боевиками завязалась короткая перестрелка.

20 августа в Афганистане при взрыве заминированной машины погиб полицейский. При этом еще четверо человек получили различные ранения.