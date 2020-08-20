Полицейский погиб при взрыве заминированной машины в Афганистане

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Полицейский стал жертвой взрыва заминированной машины в Афганистане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление начальника местной полиции Мохаммада Исмаила Хпалвака.

По имеющимся данным, взрыв произошел в провинции Гильменд.

"Бомба, заложенная в автомобиль, взорвалась у КПП полицейского участка в уезде Гиришк", – сообщил Хпалвак.

Он отметил, что еще четыре человека получили различные ранения. Об их состоянии на данным момент не сообщается.

Известно, что в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ). Террористы захватили значительную территорию в сельских районах страны. После этого талибы развернули наступления на крупные города.

Кроме того, в Афганистане действует террористическая группировка Исламское государство (запрещена в РФ). Национальные силы обороны страны проводят операции по борьбе с терроризмом.

Ранее девочка расстреляла боевиков за убийство родителей. Инцидент произошел в одной из деревень афганской провинции Гор.