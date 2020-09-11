В сенат США внесли проект санкций против РФ за "сговор" с талибами

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Сенаторы-демократы США разработали законопроект, обязывающий Вашингтон ввести санкции в отношении РФ, если будет доказано, что российская сторона платила боевикам в Афганистане за убийства военных западной коалиции.

Как говорится в сообщении на сайте сенатора Роберта Менендеса, рестрикции предполагаются "в отношении любых российских граждан, должностных лиц или институтов, причастных к программе" якобы имевших место выплат.

Кроме того, законопроект предусматривает активизацию противодействия России в Азии, а аткже выделение средств на информаторов Вооруженных сил США и деятельность специального центра по борьбе с иностранной пропагандой.

Газета The New York Times ранее сообщила, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат.

В статье отмечалось, что все якобы происходило на фоне переговоров США с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), чтобы сорвать примирение и вывод войск из Афганистана.

МИД РФ назвал информацию фейком. Посольство России направило ноту в Госдеп США, так как после публикации российские дипломаты начали получать угрозы.

Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные являются ложью. Он также выразил сожаление, что "уважаемые СМИ не гнушаются публиковать абсолютные утки".

2 марта "Талибан" и Вашингтон заключили мирное соглашение. После этого начался вывод американских войск из Афганистана.