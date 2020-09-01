Трое военных погибли при атаке талибов на востоке Афганистана

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Фото: EPA/TASS/HEDAYATULLAH AMID
Не менее трех сотрудников сил безопасности Афганистана погибли при нападении боевиков на востоке страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местный телеканал TOLOnews.
По информации полиции Афганистана, атака была подготовлена боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России).
Известно, что в городе Гардез произошел взрыв заминированной машины. После этого между военными и боевиками завязалась короткая перестрелка.
Сообщается, что силовикам удалось уничтожить двоих нападавших. При этом трое военнослужащих погибли, еще пятеро получили различные ранения.
На данный момент данных о состоянии пострадавших нет. Подробности случившегося уточняются.
20 августа в Афганистане при взрыве заминированной машины погиб полицейский. При этом еще четверо человек получили различные ранения.
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