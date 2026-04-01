Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01 апреля, 11:26

Экономика

Орешкин назвал причины быстрого роста экономики за последние три года

Фото: depositphotos/ridofranz

Внедрение платформенных технологий и увеличение платформенной занятости поспособствовало динамичному развитию экономики в последние три года. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на форуме "ТОЛК" Т-Банка.

Благодаря этим ключевым факторам в период с 2023 по 2025 год экономика выросла более чем на 10%. В частности, увеличение соответствующей занятости, по словам Орешкина, в том числе позволило снизить уровень безработицы.

В качестве примера он привел сферу такси, доступ к работе в которой стал более упрощенным.

На низкий уровень безработицы ранее обратил внимание Владимир Путин. По словам президента, в январе 2026 года показатель составлял лишь 2,2%.

Продолжение смягчения ситуации на рынке труда отмечал и Центробанк России. В частности, в декабре предложение труда впервые превысило спрос, однако в январе, на фоне роста числа вакансий, дефицит кадров снова расширился. При этом уровень безработицы перестал снижаться, а опросы компаний показывают ослабление кадрового голода и корректировку планов по премированию и бюджетам на найм.

Читайте также


экономика

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика