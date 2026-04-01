Орешкин назвал причины быстрого роста экономики за последние три года

Внедрение платформенных технологий и увеличение платформенной занятости поспособствовало динамичному развитию экономики в последние три года. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на форуме "ТОЛК" Т-Банка.

Благодаря этим ключевым факторам в период с 2023 по 2025 год экономика выросла более чем на 10%. В частности, увеличение соответствующей занятости, по словам Орешкина, в том числе позволило снизить уровень безработицы.

В качестве примера он привел сферу такси, доступ к работе в которой стал более упрощенным.

На низкий уровень безработицы ранее обратил внимание Владимир Путин. По словам президента, в январе 2026 года показатель составлял лишь 2,2%.

Продолжение смягчения ситуации на рынке труда отмечал и Центробанк России. В частности, в декабре предложение труда впервые превысило спрос, однако в январе, на фоне роста числа вакансий, дефицит кадров снова расширился. При этом уровень безработицы перестал снижаться, а опросы компаний показывают ослабление кадрового голода и корректировку планов по премированию и бюджетам на найм.

