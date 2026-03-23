Путин отметил низкий рост безработицы в начале 2026 года

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Уровень безработицы в январе 2026 года был низким и составлял 2,2%, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он добавил, что потребительские расходы продолжают расти. При этом инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении, что является положительной динамикой, подчеркнул российский лидер.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин подчеркивал, что среди стран G20 у России самый низкий уровень безработицы.

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, по итогам 2025 года средние зарплаты россиян выросли на 13,5%, а реальные доходы – на 4,4%. Этому в том числе поспособствовало снижение уровня безработицы в стране до исторического минимума.