Психолог Зберовский: "красивые" номера повышают риск опасного вождения

Номера с серией "СВО" стали новым трендом на авторынке: некоторые продавцы просят за них от 1 миллиона рублей, сообщили СМИ. Почему такой знак превратился в показатель статуса и законно ли подобное приобретение, разбиралась Москва 24.

Желанная комбинация

В России растет популярность автомобильных номеров с серией "СВО", сообщил телеграм-канал Baza. Продавцы рассказали журналистам, что спрос особенно увеличился в конце прошлого года и сохраняется в первом квартале 2026-го. По их словам, чаще всего такие знаки покупают женщины в подарок возлюбленным. Для других важна символичность этих букв, а некоторым просто хочется выделиться.

По данным СМИ, стоимость зависит от региона и комбинации цифр. Дороже всего ценятся "зеркальные" номера (например, 121, 343) и полностью одинаковые (111, 777). Цена на такие варианты достигает 300 тысяч рублей, хотя год назад их можно было купить за 50–80 тысяч. Номера с "красивыми", но разными цифрами стоят от 40 до 100 тысяч рублей (раньше – 15–20 тысяч).

Традиционно самыми дорогими остаются знаки с Московским регионом (77, 97, 177, 197, 777, 977). С серией "СВО" они подорожали в разы: если в 2025-м можно было найти варианты за 500–700 тысяч рублей, то сейчас просят от 1 миллиона. Продавцы объяснили ажиотаж и рост цен редкостью серии, которая может быть выпущена ограниченным тиражом.

Ранее в Госдуме предлагали внести изменения в порядок выдачи государственных регистрационных знаков, разрешив бронировать "красивые" номера через "Госуслуги" на платной основе. По словам парламентариев, в настоящее время выдача осуществляется случайным образом, а доступ к особым комбинациям идет через неофициальные каналы. Легализация процесса могла бы обеспечить поступление в бюджет до 25 миллиардов рублей, утверждали авторы идеи.

Тема продажи "красивых" номеров поднималась неоднократно. Например, в начале 2020 года в ГИБДД заявляли, что специальный электронный аукцион должен стартовать с 1 января 2021 года. По данным СМИ, стоимость знаков могла варьироваться от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, а вырученные средства предполагалось делить между федеральным и региональным бюджетами. Однако начало работы аукциона неоднократно откладывалось и так и не началось до сих пор.

"Как рыцарь в доспехах"

Чаще всего для продажи "красивых" номеров используется схема с автомобилями, у которых они уже есть, заявил Москве 24 автоюрист Лев Воропаев.

"Происходит перепродажа старой машины с присвоенным ей регистрационным знаком. Затем через межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) номер присваивается другому автомобилю. По такой схеме происходит подавляющее большинство купли-продажи в данном случае", – сказал он.

По словам эксперта, на сегодняшний день законных оснований, чтобы остановить эту схему, нет. Единственное исключение – если автомобиль с "красивым" номером находится в розыске или на нем есть какие-то ограничения. Если он юридически чист, никаких препятствий нет.





Лев Воропаев автоюрист Кроме того, такие номера можно увидеть на автомобилях для государственных нужд, но практику их дальнейшей выдачи упразднили. На сегодняшний момент нет четкого деления, какое сочетание букв на какие транспортные средства выдается.

По словам Воропаева, в ГИБДД обсуждается возможность закрыть лазейку с перепродажей автомобилей с "красивым" регистрационным знаком, но нормативы пока не приняты.

"Если человек заплатил деньги, а ему не передали ни номер, ни машину с ним, он может обратиться по факту мошенничества в полицию. Но не думаю, что посредники пойдут на такое – им проще вернуть деньги, чем подпасть под уголовное дело", – добавил автоюрист.

По его мнению, номерной знак не влияет на частоту остановок водителя сотрудником ГИБДД. Действующими нормативами это не предусмотрено.

В свою очередь, психолог Андрей Зберовский отметил, что мотивацией скупать подобные знаки становится желание водителя показать свои финансовые возможности.

"Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах – более неуязвимым, чем другие водители. Это может приводить к рискованному поведению на дороге: он считает, что ему больше позволено, что правоохранители будут к нему менее строги, а другие водители простят, если их подрежут, или его пропустят без очереди в пробке", – подчеркнул эксперт в беседе с Москвой 24.

По его мнению, номер помогает чувствовать себя принадлежащим к определенной касте.





Андрей Зберовский психолог Это всегда сигнал "племени": как в древности люди делали татуировки, носили определенные перья в голове или шкуры, чтобы издалека видеть, кто свой, а кто чужой.

Однако клинический психолог Дарья Сальникова отметила, что во многом человек таким образом пытается упростить восприятие мира, разделив его на четкие категории: "либо хорошо, либо плохо", "либо здесь, либо там".

"Хотя реальность куда более многообразна, подобные упрощения помогают найти опору: через причисление себя к определенной группе человек ищет ясное объяснение, пытается понять, где он находится, каких придерживается взглядов и ценностей", – сказала она Москве 24.

По ее словам, осознание принадлежности к кругу людей со схожими целями, взглядами и ценностями дает чувство защищенности. Особенно это проявляется в моменты, когда человек испытывает тревожность, растущую в период масштабных изменений.





Дарья Сальникова клинический психолог "Красивые" номера, другие знаки и символы выступают как визуальные маркеры стабильности и помогают зафиксировать личную позицию. "Вне зависимости от того, что происходит вокруг, я остаюсь при своих ценностях и целях", – словно говорят они.

Цель – не потеряться в хаосе неопределенности и избежать внутреннего разлада. Внешние атрибуты помогают четко определить свое место в мире: "Я здесь. У меня такие ценности, цели. Я подтверждаю это видимыми знаками – и тем самым фиксирую свою позицию", – заключила Сальникова.

