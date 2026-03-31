Психолог Зберовский: "красивые" номера повышают риск опасного вождения

Номера с серией "СВО" стали новым трендом на авторынке: некоторые продавцы просят за них от 1 миллиона рублей, сообщили СМИ. Почему такой знак превратился в показатель статуса и законно ли подобное приобретение, разбиралась Москва 24.
Желанная комбинация
В России растет популярность автомобильных номеров с серией "СВО", сообщил телеграм-канал Baza. Продавцы рассказали журналистам, что спрос особенно увеличился в конце прошлого года и сохраняется в первом квартале 2026-го. По их словам, чаще всего такие знаки покупают женщины в подарок возлюбленным. Для других важна символичность этих букв, а некоторым просто хочется выделиться.
По данным СМИ, стоимость зависит от региона и комбинации цифр. Дороже всего ценятся "зеркальные" номера (например, 121, 343) и полностью одинаковые (111, 777). Цена на такие варианты достигает 300 тысяч рублей, хотя год назад их можно было купить за 50–80 тысяч. Номера с "красивыми", но разными цифрами стоят от 40 до 100 тысяч рублей (раньше – 15–20 тысяч).
Традиционно самыми дорогими остаются знаки с Московским регионом (77, 97, 177, 197, 777, 977). С серией "СВО" они подорожали в разы: если в 2025-м можно было найти варианты за 500–700 тысяч рублей, то сейчас просят от 1 миллиона. Продавцы объяснили ажиотаж и рост цен редкостью серии, которая может быть выпущена ограниченным тиражом.
Ранее в Госдуме предлагали внести изменения в порядок выдачи государственных регистрационных знаков, разрешив бронировать "красивые" номера через "Госуслуги" на платной основе. По словам парламентариев, в настоящее время выдача осуществляется случайным образом, а доступ к особым комбинациям идет через неофициальные каналы. Легализация процесса могла бы обеспечить поступление в бюджет до 25 миллиардов рублей, утверждали авторы идеи.
Тема продажи "красивых" номеров поднималась неоднократно. Например, в начале 2020 года в ГИБДД заявляли, что специальный электронный аукцион должен стартовать с 1 января 2021 года. По данным СМИ, стоимость знаков могла варьироваться от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, а вырученные средства предполагалось делить между федеральным и региональным бюджетами. Однако начало работы аукциона неоднократно откладывалось и так и не началось до сих пор.
"Как рыцарь в доспехах"
Чаще всего для продажи "красивых" номеров используется схема с автомобилями, у которых они уже есть, заявил Москве 24 автоюрист Лев Воропаев.
"Происходит перепродажа старой машины с присвоенным ей регистрационным знаком. Затем через межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) номер присваивается другому автомобилю. По такой схеме происходит подавляющее большинство купли-продажи в данном случае", – сказал он.
По словам эксперта, на сегодняшний день законных оснований, чтобы остановить эту схему, нет. Единственное исключение – если автомобиль с "красивым" номером находится в розыске или на нем есть какие-то ограничения. Если он юридически чист, никаких препятствий нет.
По словам Воропаева, в ГИБДД обсуждается возможность закрыть лазейку с перепродажей автомобилей с "красивым" регистрационным знаком, но нормативы пока не приняты.
"Если человек заплатил деньги, а ему не передали ни номер, ни машину с ним, он может обратиться по факту мошенничества в полицию. Но не думаю, что посредники пойдут на такое – им проще вернуть деньги, чем подпасть под уголовное дело", – добавил автоюрист.
По его мнению, номерной знак не влияет на частоту остановок водителя сотрудником ГИБДД. Действующими нормативами это не предусмотрено.
В свою очередь, психолог Андрей Зберовский отметил, что мотивацией скупать подобные знаки становится желание водителя показать свои финансовые возможности.
"Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах – более неуязвимым, чем другие водители. Это может приводить к рискованному поведению на дороге: он считает, что ему больше позволено, что правоохранители будут к нему менее строги, а другие водители простят, если их подрежут, или его пропустят без очереди в пробке", – подчеркнул эксперт в беседе с Москвой 24.
По его мнению, номер помогает чувствовать себя принадлежащим к определенной касте.
Однако клинический психолог Дарья Сальникова отметила, что во многом человек таким образом пытается упростить восприятие мира, разделив его на четкие категории: "либо хорошо, либо плохо", "либо здесь, либо там".
"Хотя реальность куда более многообразна, подобные упрощения помогают найти опору: через причисление себя к определенной группе человек ищет ясное объяснение, пытается понять, где он находится, каких придерживается взглядов и ценностей", – сказала она Москве 24.
По ее словам, осознание принадлежности к кругу людей со схожими целями, взглядами и ценностями дает чувство защищенности. Особенно это проявляется в моменты, когда человек испытывает тревожность, растущую в период масштабных изменений.
Цель – не потеряться в хаосе неопределенности и избежать внутреннего разлада. Внешние атрибуты помогают четко определить свое место в мире: "Я здесь. У меня такие ценности, цели. Я подтверждаю это видимыми знаками – и тем самым фиксирую свою позицию", – заключила Сальникова.