Эксперт Попов: "красивых" автономеров для продажи через "Госуслуги" почти не осталось

"Красивые" номера предложили продавать через "Госуслуги": законопроект о платном бронировании внесли в Госдуму. Зачем это нужно и как такие знаки получают сейчас – в материале Москвы 24.

"Деньги идут мимо бюджета"

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили дать автолюбителям возможность бронировать "красивые" номера на "Госуслугах". Законопроект внесли в нижнюю палату парламента.

Авторы инициативы пояснили, что у владельцев появится право зарезервировать государственный регистрационный номер из числа доступных за определенную плату. Причем возврату она подлежать не будет. Порядок резервирования, а также размер платы должны будут установить уполномоченные регистрирующие органы, сказано в документе.

В настоящее время номера выдают автолюбителям случайным образом без права выбора, особые комбинации появляются на машинах по серым схемам. Официальное резервирование сделает процедуру одинаково доступной для всех автовладельцев, уточнили депутаты.

Председатель партии Алексей Нечаев в своем телеграм-канале пояснил, что инициатива призвана сделать процесс выдачи "красивых" номеров прозрачным и понятным. В результате, по подсчетам депутата, бюджет страны может пополниться на 25 миллиардов рублей.





Алексей Нечаев председатель партии "Новые люди" Идея простая: превратить нелегальный рынок в источник дохода для страны. Люди и так покупают красивые номера на черном рынке и платят за них миллионы рублей. Но все эти деньги идут мимо бюджета.

Ранее Нечаев озвучивал эту идею на встрече думских фракций с Владимиром Путиным 18 сентября. Тогда президент поддержал инициативу.

Тема продажи "красивых" номеров поднималась неоднократно. В начале 2020 года в ГИБДД заявили, что специальный электронный аукцион должен быть запущен с 1 января 2021 года. Стоимость номеров планировалась в диапазоне от 300 тысяч до 10 миллионов рублей. Вырученные средства хотели делить между федеральным и региональным бюджетами. Однако впоследствии начало работы аукциона неоднократно откладывалось.

В 2023 году депутат Госдумы от "Новых людей" Антон Ткачев выступил с предложением разрешить продавать "красивые" номера на "Госуслугах". Свое предложение он также аргументировал узакониванием процесса и возможностью пополнить бюджет.

"Номеров практически нет"

Инициативу о продаже "красивых" номеров в разговоре с Москвой 24 поддержал автоюрист Дмитрий Славнов. Также он объяснил, по какому принципу эти знаки появляются на автомобилях сейчас.

"Номера владельцу достаются случайным образом. Если выпал "красивый" и возникает желание его продать, чаще всего знак присваивают самой простой и недорогой машине. Затем этот автомобиль продается с доплатой за номер, а покупатель пишет заявление: "Прошу данные номера оставить за собой". Машина снимается с учета, номера остаются на новом владельце, а от автомобиля, на котором они висели, избавляются. Новый владелец пригоняет хорошую машину в ГИБДД, на которую перевешивает красивые номера", – рассказал автоюрист.





Дмитрий Славнов автоюрист Почему бы не узаконить процесс? Хотят покупать – пусть делают это открыто, чтобы деньги попадали в казну, а не в обход законов. Можно организовать специальную площадку, чтобы каждый мог поучаствовать.

По мнению эксперта, риски и пробелы при организации процедуры неизбежны, их необходимо оперативно устранять.

"Например, как помешать перекупщикам? Первый вариант – поставить высокие цены. Второй – ввести систему привязки. Допустим, автомобилист должен проездить с номером три года, прежде чем появится возможность его продать. В таком случае перекупщику будет не за чем за него платить, если несколько лет он не сможет получить прибыль", – резюмировал юрист.

В то же время автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Москвой 24 высказал мнение, что инициатива отстала от ситуации на рынке на многие годы. Это связано как раз с возможностью оставлять номера за собой при съеме машины с учета.





Дмитрий Попов автоэксперт Большая часть красивых номеров уже давно разобрана, их практически не осталось. Что будут продавать на аукционе, честно говоря, не знаю.

По его мнению, чтобы данная инициатива работала, нужно в первую очередь отказаться от процедуры сохранения за пользователем красивого номера. В этом случае, как только автомобиль снимается с учета, знак попадет обратно в базу, заключил Попов.

