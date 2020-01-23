Аукцион по продаже "красивых" номеров может появиться с 1 января 2021 года

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Процедура проведения электронных аукционов по продаже "красивых" номеров может быть доступна уже с 1 января 2021 года, если соответствующие поправки в закон вступят в силу, сообщил замначальника ГИБДД России Николай Шеюхин.

"Общая схема такая – устанавливаются тарифы на стоимость государственных регистрационных знаков, исходя из их буквенного и цифрового обозначения. В обязательном порядке, чтобы субъект смог это право реализовать еще в большем объеме, предусмотрена процедура проведения электронных аукционов. Если в этом виде норматив выйдет, значит, предполагаем, что с 1 января следующего года он вступит в действие и будет работать", – приводит его слова ТАСС.

В Минэкономразвития уточняют, что резервировать "красивые" номера водители смогут на портале государственных услуг, затем будет проводиться онлайн-аукцион. Регулировать порядок проведения аукционов будут регионы. Они смогут понижать или повышать стартовую цену лота. Торги будут продолжаться 30 дней. Один человек сможет участвовать в аукционе не более пяти раз единовременно.

Купить номер возможно и без участия в торгах. Для этого будет необходимо заплатить повышенную пошлину, размер которой будет указан в Налоговом кодексе.

В Минэкономразвития считают, что подобная система позволит повысить доходы бюджетов всех уровней. Деньги от аукционов будет поступать в федеральный и региональные бюджеты по нормативу 50 процентов.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр прокомментировал Москве 24 порядок продажи "красивых" номеров. По его словам, эта инициатива позволит вывести услугу по получению "красивых" номеров из нелегального поля в легальное.