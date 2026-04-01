Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля, 12:07

Происшествия

Женщина в Италии умерла из-за посылок, которые бесконтрольно заказывала на дом

Фото: 123RF.com/parilovv

Женщина в Италии задохнулась из-за посылок, которые она заказывала себе на дом, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на La Repubblica.

Это произошло в Вероне. Партнер 57-летней женщины понял, что вечером она не вернулась в квартиру, где они жили вместе, поэтому обратился в полицию. Правоохранители отследили сигнал телефона и узнали, что пропавшая была в своей второй квартире. Доступ к ней был только у женщины.

Отмечается, что открыть дверь было затруднительно, поскольку что-то заблокировало вход. Как выяснилось позже, это были коробки и пакеты, под которыми и нашли итальянку. Она была придавлена тяжестью заказов, которые накопились за годы, и задушена "десятками полиэтиленовых пакетов".

Оказалось, женщина страдала синдромом накопительства – она постоянно делала заказы, но не открывала их. По предварительным данным, в день происшествия она споткнулась на входе и потянула за собой вещи, которые рухнули на нее и не дали ей в итоге выбраться.

Ранее тело пенсионерки нашли в захламленной квартире в доме на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге. Там же обнаружили ее 47-летнюю дочь, пропавшую 5 лет назад. Согласно предположениям журналистов, пожилая женщина пыталась выбраться из квартиры, но не смогла добраться до двери. Предварительно, тело пролежало в квартире несколько дней.

происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика