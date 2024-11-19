Пенсионерка в Москве застряла в куче мусора, скопившемся в квартире

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Пожилая женщина застряла в горе мусора, которая скопилась в ее квартире в Северном Бутове. Сын пенсионерки вызвал спасателей, когда не смог дозвониться до нее. Об этом сообщили в ГКУ "Московский авиационный центр".

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что женщина упала и застряла в хламе, который скопился в комнате. Специалисты разобрали вещи и помогли пенсионерке подняться. Помощь медиков ей не понадобилась.

Ранее сообщалось, что мужчину, который в конце весны сбил пожилую женщину, катаясь на роликах, приговорили к году тюремного заключения. От полученных травм пострадавшая скончалась, а мужчина скрылся с места происшествия, не оказав никакой помощи.