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19 ноября, 11:26

Происшествия

Пенсионерка в Москве застряла в куче мусора, скопившемся в квартире

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Пожилая женщина застряла в горе мусора, которая скопилась в ее квартире в Северном Бутове. Сын пенсионерки вызвал спасателей, когда не смог дозвониться до нее. Об этом сообщили в ГКУ "Московский авиационный центр".

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что женщина упала и застряла в хламе, который скопился в комнате. Специалисты разобрали вещи и помогли пенсионерке подняться. Помощь медиков ей не понадобилась.

Ранее сообщалось, что мужчину, который в конце весны сбил пожилую женщину, катаясь на роликах, приговорили к году тюремного заключения. От полученных травм пострадавшая скончалась, а мужчина скрылся с места происшествия, не оказав никакой помощи.

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