Сбивший на роликах пенсионерку в Москве получил год ограничения свободы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд приговорил мужчину, сбившего на роликах пенсионерку в Москве, к году ограничения свободы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.

Установлено, что 22 мая 56-летний Игорь Берин около входа в парк в районе Северное Тушино ехал на роликах и зацепил поводок собаки, который был в руках у пожилой женщины. В результате 88-летняя пенсионерка упала и получила травму головы. В тяжелом состоянии ее доставили в медучреждение, где она скончалась, не приходя в сознание. Берин же с места преступления скрылся.

Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности. В ходе судебного заседания свою вину он признал и принес извинения дочерям погибшей.

Ранее суд приговорил к 2,5 года ограничения свободы с лишением права заниматься определенной профессиональной деятельностью электрика, из-за ошибки которого от удара током погиб 16-летний подросток в Екатеринбурге.

По словам правоохранителей, мужчина летом 2023 года подключил к электросетям торговый автомат для подачи питьевой воды, нарушив правила безопасности. В результате при касании к металлическим конструкциям, которые находились под напряжением, погиб ребенок.