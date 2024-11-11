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11 ноября, 15:50

Происшествия

Суд Москвы приговорил друга иноагента Понасенкова к году ограничения свободы

Фото: телеграм-канал Baza

Хамовнический суд Москвы приговорил друга публициста Евгения Понасенкова (признан в РФ иностранным агентом) Рамиса Зарипова к году ограничения свободы за убийство по неосторожности, сообщает РИА Новости.

Такого наказания требовал прокурор. Сам подсудимый вину не признал.

О произошедшем стало известно 7 июня прошлого года. Понасенков утверждал, что он вместе со своим юристом Зариповым гулял по Новому Арбату, когда к ним подошел пьяный мужчина лет 55.

Последний начал выкрикивать оскорбления. Впоследствии Зарипов оттолкнул мужчину, тот споткнулся и упал. Потерпевшего госпитализировали, однако спустя месяц он умер в больнице. Зарипова обвинили в причинении смерти по неосторожности.

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