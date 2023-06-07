"Не давал прохода": что известно о конфликте Евгения Понасенкова с прохожим на Арбате

В телеграм-каналах распространилась информация о том, что историка и блогера Евгения Понасенкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) задержали в Москве после драки на Арбате. Сообщалось, что у публициста и его друга во время прогулки по центру случился конфликт с мужчиной. Сам Понасенков опроверг задержание, а также сообщил, что никакой драки не было. Рассказываем подробности инцидента.
"Кричал, оскорблял, хамил"
Историк и блогер Евгений Понасенков (признан в РФ СМИ-иноагентом) оказался в центре скандала. В телеграм-каналах появилась информация о том, что мужчину задержали после конфликта в Москве. Инцидент произошел 6 июня, когда публицист вместе со своим приятелем Рамисом Зариповым гулял по Арбату. Сообщалось, что они поссорились с прохожим. В результате друг историка оттолкнул оппонента. Тот упал, ударился головой и якобы попал в реанимацию с внутричерепной гематомой.
Сам Понасенков опроверг информацию о задержании и рассказал собственную версию произошедшего. "Я, как обычно, гулял в центре, фотографировался с поклонниками, увязался алкаш, он меня не узнал. Грязный, брюхатый, с бородой, волосы до плеч. Кричал, оскорблял, хамил, ну, он любому бы хамил", – объяснил блогер.
Понасенков подчеркнул, что после инцидента на место прибыла полиция. "Подъехали ребята полицейские, они со мной фотографировались, но какое задержание? Нет. Откуда берется эта ахинея?" – возмутился он.
Историк также заявил, что никакого протокола на него не составляли, а о госпитализации незнакомца он ничего не знает. Блогер добавил, что хотел бы выяснить имя оппонента, чтобы подать на него иск за оскорбления.
Чем известен Евгений Понасенков?
Евгений Понасенков известен как историк, публицист и блогер. Он прославился после длительных судебных разбирательств из-за плагиата с расчленившим в 2019 году студентку доцентом СПбГУ Олегом Соколовым. В апреле 2022 года Понасенкова признали физическим лицом, которое выполняет функции СМИ-иноагента. Позднее, в июне, такой же статус получила и его организация "Первый научный".
Публицист знаменит своим эпатажным поведением. Однажды Понасенков предложил провести с ним ночь за 15 миллионов рублей.
Помимо оплаты, историк потребовал от желающих провести с ним время прислать свои актуальные фото, справки из наркологического и кожно-венерологического диспансеров, а также подтверждение об отсутствии судимости и характеристику с работы. В случае если судимость была, цена за встречу с блогером поднималась до 25 миллионов рублей.
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