"Не давал прохода": что известно о конфликте Евгения Понасенкова с прохожим на Арбате

В телеграм-каналах распространилась информация о том, что историка и блогера Евгения Понасенкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) задержали в Москве после драки на Арбате. Сообщалось, что у публициста и его друга во время прогулки по центру случился конфликт с мужчиной. Сам Понасенков опроверг задержание, а также сообщил, что никакой драки не было. Рассказываем подробности инцидента.



"Кричал, оскорблял, хамил"

Фото: телеграм-канал Baza

Историк и блогер Евгений Понасенков (признан в РФ СМИ-иноагентом) оказался в центре скандала. В телеграм-каналах появилась информация о том, что мужчину задержали после конфликта в Москве. Инцидент произошел 6 июня, когда публицист вместе со своим приятелем Рамисом Зариповым гулял по Арбату. Сообщалось, что они поссорились с прохожим. В результате друг историка оттолкнул оппонента. Тот упал, ударился головой и якобы попал в реанимацию с внутричерепной гематомой.

Сам Понасенков опроверг информацию о задержании и рассказал собственную версию произошедшего. "Я, как обычно, гулял в центре, фотографировался с поклонниками, увязался алкаш, он меня не узнал. Грязный, брюхатый, с бородой, волосы до плеч. Кричал, оскорблял, хамил, ну, он любому бы хамил", – объяснил блогер.





Евгений Понасенков историк и блогер Пытались оторваться как-то. Он не давал прохода, и мой приятель его отталкивал. Потом он, видимо, упал сам, потому что он пьяный… Он только угрожал. Он меня не коснулся, я его не коснулся.

Понасенков подчеркнул, что после инцидента на место прибыла полиция. "Подъехали ребята полицейские, они со мной фотографировались, но какое задержание? Нет. Откуда берется эта ахинея?" – возмутился он.

Историк также заявил, что никакого протокола на него не составляли, а о госпитализации незнакомца он ничего не знает. Блогер добавил, что хотел бы выяснить имя оппонента, чтобы подать на него иск за оскорбления.



Чем известен Евгений Понасенков?

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев (Евгений Понасенков признан в РФ иноагентом)

Евгений Понасенков известен как историк, публицист и блогер. Он прославился после длительных судебных разбирательств из-за плагиата с расчленившим в 2019 году студентку доцентом СПбГУ Олегом Соколовым. В апреле 2022 года Понасенкова признали физическим лицом, которое выполняет функции СМИ-иноагента. Позднее, в июне, такой же статус получила и его организация "Первый научный".

Публицист знаменит своим эпатажным поведением. Однажды Понасенков предложил провести с ним ночь за 15 миллионов рублей.





Евгений Понасенков историк и блогер Только представьте: вы рядом с легендой нашего времени, в элегантном номере люксового отеля – все ваши мечты задать самые сокровенные вопросы о жизни человека и о мире: и ответ только для вас!

Помимо оплаты, историк потребовал от желающих провести с ним время прислать свои актуальные фото, справки из наркологического и кожно-венерологического диспансеров, а также подтверждение об отсутствии судимости и характеристику с работы. В случае если судимость была, цена за встречу с блогером поднималась до 25 миллионов рублей.

