Понасенков заявил, что хочет подать иск на пристававшего прохожего за оскорбления

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев (Евгений Понасенков признан в РФ иноагентом)

Публицист Евгений Понасенков (признан в РФ СМИ-иноагентом) заявил о желании узнать имя "пьяного алкаша", которого отвезли в больницу после столкновения с историком и его другом, чтобы подать иск за оскорбления. Об этом сообщает телеканал "360".

"Потом, наверное, этот алкаш мог как-то оступиться и упасть. Но это уже его личные проблемы. Я сам вызвал полицию и сфотографировался с полицейскими, замечательные ребята. Вот и вся история", – прокомментировал Понасенков информацию о травме прохожего.

Кроме того, Понасенков заверил, что столкновение произошло, так как пострадавший физически препятствовал проходу.

Ранее сообщалось, что Понасенкова и его юриста Рамиса Зарипова подозревают в драке с прохожим в центре Москвы. Как сообщили в СМИ, после столкновения с публицистом и его другом мужчину госпитализировали с внутричерепной гематомой. Уточняется, что прохожий находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам Понасенкова, "грязный и брюхатый алкаш с волосами до плеч" оскорблял его и Зарипова, после чего юрист оттолкнул прохожего. Впоследствии прохожий споткнулся и рухнул на землю, добавили в прессе.

Между тем историк также опроверг информацию о своем задержании.

Кондуктор автобуса подрался с пассажиром в Уфе