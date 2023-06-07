Евгения Понасенкова проверяют после драки в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев (Евгений Понасенков признан в РФ СМИ-иноагентом)

Публициста и историка Евгения Понасенкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) подозревают в драке с прохожим в центре Москвы. Об этом сообщает Пятый канал.

По версии СМИ, пострадавший находится в реанимации. Сам Понасенков заявил, что он вместе со своим юристом гулял по Арбату, когда к ним подошел пьяный мужчина лет 55. Последний начал выкрикивать оскорбления.

После этого юрист Рамис Зарипов якобы толкнул выпившего незнакомца, тот споткнулся и рухнул на землю. Понасенков и его спутник покинули место происшествия. Историк якобы объяснил это тем, что торопился на интервью.

В прессе сообщили, что пострадавшего госпитализировали, у него диагностирована внутричерепная гематома и алкогольное опьянение. Полиция начала проверку.

Между тем Понасенков опроверг информацию о своем задержании.

"Как рассказал историк, он в центре Москвы фотографировался с поклонниками. За ним с приятелем увязался "грязный и брюхатый" алкаш с волосами до плеч, начал их оскорблять, хотя даже не узнал Понасенкова. Зарипов оттолкнул его, и мужчина упал, но не из-за этого, а "по пьяни", – передает телеграм-канал Shot.

По словам публициста, его даже не доставляли в отдел полиции. Понасенков подчеркнул, что не трогал незнакомца. Полиция поговорила с ними и отпустила. Вместе с этим историк заявил, что он не в курсе по поводу внутричерепной гематомы, которую выявили у пострадавшего.

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