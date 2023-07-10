Участник конфликта с юристом публициста Евгения Понасенкова умер в больнице – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Гендиректор юркомпании Олег Дибров, который получил травмы во время конфликта с юристом публициста Евгения Понасенкова (признан в РФ иноагентом), умер в больнице. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По данным СМИ, мужчина больше месяца провел в коме и находился в критическом состоянии.

О конфликте информация появилась 7 июня. Понасенков утверждал, что он вместе со своим юристом гулял по Арбату, когда к ним подошел пьяный мужчина лет 55. Последний начал выкрикивать оскорбления. Впоследствии юрист Рамис Зарипов оттолкнул мужчину, тот споткнулся и упал. Понасенков и его спутник покинули место происшествия.

Позже публицист сообщил о желании узнать имя "пьяного алкаша", которого отвезли в больницу после столкновения с историком и его другом. Он планировал подать на него иск за оскорбления.

Ситуацию прокомментировал адвокат Сергей Жорин. По его мнению, если в отношении Понасенкова заведут уголовное дело, то это будет свидетельствовать о личной неприязни к историку. Адвокат отметил, что этот инцидент был зафиксирован на видео. На кадрах видно, что это не Понасенков толкает, а, наоборот, пытается оградиться от мужчины, который их преследовал.

Режиссер Понасенков призвал перестать гонять на самокатах