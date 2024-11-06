Суд арестовал поджегшего свою жену мужчину в Ногинске

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Суд Ногинска арестовал местного жителя по обвинению в убийстве своей жены с особой жестокостью, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Следствие установило, что мужчина в ходе конфликта, возникшего на бытовой почве, облил свою супругу бензином, а затем поджег. В настоящее время СК продолжает сбор и закрепление доказательственной базы.

Убийство в Ногинске произошло 3 ноября в общежитии. Правоохранители сообщали, что после инцидента женщина была доставлена в реанимацию с ожогами всего тела. Однако в больнице она скончалась.

До этого москвич убил свою супругу во время сбора грибов в лесу Владимирской области. Во время возникшей ссоры мужчина стал душить жену, а потом взял в машине топор и несколько раз ударил им женщину по голове и шее. После этого он скрыл ее тело ветками. Возбуждено уголовное дело, в ходе которого фигурант заключен под стражу.

