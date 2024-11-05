05 ноября, 12:38Происшествия
Мужчина облил бензином и поджег свою жену в подмосковном Ногинске
Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"
Полицейские задержали в Ногинске 33-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве жены с особой жестокостью. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
По данным следствия, 3 ноября в общежитии между супругами возникла бытовая ссора. В ходе конфликта мужчина облил жену бензином, а затем поджег. С ожогами всего тела женщину доставили в реанимацию, где она позже скончалась.
С фигурантом проведены необходимые первоначальные следственные действия. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.
Ранее москвич убил свою супругу во время сбора грибов в лесу Владимирской области. Во время возникшей ссоры мужчина стал душить жену, а потом взял в машине топор и несколько раз ударил им женщину по голове и шее. После этого он скрыл ее тело ветками.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас фигурант заключен под стражу.
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