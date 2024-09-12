12 сентября, 20:16Происшествия
Суд приговорил к 8,5 года мужчину за попытку зарезать экс-жену в примерочной в ТЦ
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Суд приговорил 37-летнего Ивана Демехина, обвиняемого в покушении на убийство бывшей жены, к 8,5 года колонии строгого режима, передает пресс-служба столичной прокуратуры.
Вердикт был вынесен с учетом доказательств, представленных государственным обвинителем Перовской межрайонной прокуратуры, уточнили в ведомстве. В законную силу приговор еще не вступил.
Инцидент произошел 29 апреля в торговом центре на улице Святоозерской. В примерочной между супругами произошел конфликт на почве ревности, в результате которого мужчина нанес ножом жене множественные удары, в том числе в область шеи и головы.
После этого злоумышленник скрылся с места преступления, а потерпевшая была госпитализирована и осталась жива благодаря своевременно оказанной медпомощи.
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