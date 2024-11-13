На Урале осудили электрика, из-за ошибки которого погиб подросток

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Суд приговорил к 2,5 года ограничения свободы с лишением права заниматься определенной профессиональной деятельностью электрика, из-за ошибки которого от удара током погиб 16-летний подросток в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

Правоохранители установили, что подсудимый летом 2023 года провел работу по подключению к электросетям торгового автомата для подачи питьевой воды. При этом мужчина нарушил правила безопасности. Из-за чего при касании к металлическим конструкциям, которые находились под напряжением, погиб подросток.

В ходе расследования дела следователи допросили свыше 40 свидетелей, осмотрели место происшествия, а также провели судебно-медицинскую и техническую экспертизы. В результате электрика признали виновным по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Ранее от удара током погиб ребенок 2012 года рождения на перегоне между станциями Фрязево и Казанское Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД). Мальчик забрался на внешнюю часть электропоезда.

Аналогичная ситуация произошла в Подмосковье. Подросток незаконно взобрался на крышу электрички сообщением Захарово – Площадь трех вокзалов на втором километре станции Серп и Молот Горьковского направления, где его ударило током.

