Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Подросток погиб в результате удара током на крыше электрички в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва".

По факту смертельного травмирования несовершеннолетнего 2009 года рождения Восточный следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека".

Следствие предварительно установило, что 22 сентября парень незаконно взобрался на крышу электрички сообщением "Захарово – Площадь трех вокзалов" на втором километре станции "Серп и Молот" Горьковского направления, где его ударило током.

Ранее уголовное дело было возбуждено по факту смертельного травмирования током 13-летнего подростка, который забрался на крышу электрички на станции "Храпуново" Горьковского направления Московской железной дороги в Богородском городском округе.

Следователи установили, что несовершеннолетний был смертельно травмирован током 6 сентября 2024 года.