Подростка убило током на крыше электрички в Богородском городском округе

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Уголовное дело возбуждено по факту смертельного травмирования током 13-летнего подростка, который забрался на крышу электрички на станции "Храпуново" Горьковского направления Московской железной дороги в Богородском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

"Восточным следственным отделом на транспорте ЗМСУТ СК России по факту смертельного травмирования мальчика 2011 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ", – указано в сообщении.

Следователи установили, что несовершеннолетний был смертельно травмирован током 6 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после того, как семнадцатилетний зацепер доехал на высокоскоростном поезде из Москвы в Санкт-Петербург. Юноша намеревался добраться обратно тем же способом, однако на Московском вокзале его задержали сотрудники транспортной полиции.