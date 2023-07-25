Госдума приняла закон о штрафах за переход ж/д путей

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) Российской Федерации, необходимые для повышения уровня безопасности граждан на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщается на сайте ГД.

"Авторы инициативы подчеркивают, что существующая на сегодняшний день мера административного воздействия за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах в виде штрафа в размере 100 рублей не приводит к ожидаемому результату по снижению уровня травматизма", – отмечается в сообщении.

В пояснительной записке к закону сказано, что штраф на сумму 100 рублей слишком мал, поэтому не оказывает предупреждающего воздействия.

Согласно документу, штраф повышается до 500 рублей за переход железнодорожных путей в неустановленных для этого местах. Однако за это же нарушение штраф в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях будет выше и составит 1,5 тысячи рублей.

В сентябре 2022 года депутаты Мособлдумы внесли в Госдуму законопроект о повышении в 20 раз штрафов за переход железнодорожных путей в неположенном месте. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что штраф в размере 100 рублей ничтожен и не оказывает должного действия.