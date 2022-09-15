В ГД внесли проект о повышении в 20 раз штрафов за переход ж/д путей в неположенном месте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Депутаты Мособлдумы внесли в Госдуму законопроект о повышении в 20 раз штрафов за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

"Внести в абзац второй части 5 статьи 11.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях изменение, заменив слова "ста рублей" словами "двух тысяч рублей", – говорится в тексте.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что штраф в размере 100 рублей не имеет достаточного предупреждающего действия и не несет своей функции из-за ничтожно малого размера.

Ранее Владимир Путин подписал закон о повышении размера максимального административного штрафа за передвижение на поездах с их внешней стороны. В нем указано, что размер взыскания вырос до 2 000–4 000 рублей.

До этого штраф за проезд на поездах с внешней стороны (будь то крыша или переходные площадки) составлял 100 рублей.