Прокуратура проверит видео с зацепером на станции Выхино МЖД

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит опубликованные в СМИ сведения о зацепинге на железнодорожной станции Выхино, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В Сети появилась видеозапись, на которой замечен зацепер, бегущий по крыше электрички на остановочном пункте Выхино Казанского направления МЖД.

Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности движения железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее полиция задержала подростка, который спрыгнул на крышу поезда с перехода на станции "Киевская" Арбатско-Покровской линии метро. Пассажир перелез через установленное ограждение перехода и спустился на крышу стоявшего состава. Затем он пробежал на следующий вагон, спрыгнул с него на платформу, после чего скрылся. Нарушителем оказался 17-летний житель ТиНАО. На подростка составили административный протокол по статье "Нарушение требований в области транспортной безопасности".

До этого 12-летнего зацепера госпитализировали на станции Ростокино. Мальчик пострадал во время поездки на крыше поезда Щелково – Москва, его ударило током.



"Московский патруль": полицейские в столичном метро задержали зацеперов

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