Ребенок погиб от удара током на перегоне между станциями Фрязево и Казанское

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Ребенок 2012 года рождения погиб в результате удара током на перегоне между станциями Фрязево и Казанское Горьковского направления Московской железной дороги, передает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Трагедия произошла 13 октября. Правоохранители установили, что мальчик забрался на внешнюю часть электропоезда. В ходе расследования следователи и криминалисты осмотрели место ЧП и начали работать над установкой всех обстоятельств произошедшего.

По факту смертельного травмирования возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В связи с произошедшим ведомство напомнило о запрете приближаться к находящимся под напряжением проводам или частям контактной сети на расстояние менее 2 метров, подниматься на крыши вагонов или локомотивов, прикасаться к электрооборудованию электроподвижного состава как непосредственно, так и через какие-либо предметы.

Кроме того, запрещено подниматься на крыши зданий и сооружений, расположенных под проводами, на металлические конструкции железнодорожных мостов, приближаться к провисшим и оборванным проводам, независимо от того, касаются они земли или нет, на расстояние менее 8 метров, а также набрасывать на провода посторонние предметы и открывать двери электроустановок.

Ранее аналогичная ситуацию произошла и в Подмосковье. Подросток незаконно взобрался на крышу электрички сообщением Захарово – Площадь трех вокзалов на втором километре станции Серп и Молот Горьковского направления, где его ударило током.

До этого было возбуждено дело по факту смертельного травмирования током 13-летнего подростка, который забрался на крышу электрички на станции Храпуново Горьковского направления Московской железной дороги в Богородском городском округе.