Москвичка погибла от удара током, спустив пандус на оголенный провод

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Жительница Москвы с ограничениями по здоровью погибла в результате удара током во время спуска пандуса. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел 1 июня в ходе установки спортинвентаря на детской площадке у жилого дома на улице Первомайской. По версии следствия, сотрудники коммерческой организации, нарушив правила безопасности, не проверили изоляционные свойства провода удлинителя, который выходил из подъезда. В результате женщина с ограниченными возможностями мобильности получила удар током, спустив пандус на этот провод, и умерла на месте происшествия.

Следователи завели уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Сейчас сотрудники СК занимаются установлением лиц, ответственных за проведение этих работ, они дадут их действиям правовую оценку. Кроме того, они изъяли служебную и техническую документацию.

Ранее в Екатеринбурге 15-летний подросток скончался от удара током. Мальчик получил электрический удар, когда залез на трансформаторную подстанцию, чтобы достать мяч. Также в результате произошедшего пострадал еще один подросток, ему оказали медицинскую помощь. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

