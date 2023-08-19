Разнорабочий погиб от удара током во время работы на теплотрассе в Саратове

Фото: СУ СКР по Саратовской области

При прокладке теплотрассы на улице Технической в Саратове погиб разнорабочий, его ударило током. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по региону в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным, 19 августа 29-летний разнорабочий, находясь на улице Технической города Саратова, при прокладке теплотрассы получил удар током, от чего скончался", – указано в сообщении.

По факту смерти мужчины сотрудники следствия организовали проверку на производстве, где работал погибший. Они также проведут мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 15-летний подросток скончался от удара электрическим током. Согласно предварительным данным, подростка ударило током, когда он залез за мячом на трансформаторную подстанцию.

Также в результате произошедшего пострадал еще один подросток, ему оказали медицинскую помощь. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

